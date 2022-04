Programm für Kinder und Jugendliche in Hilden : Jetzt anmelden für das Sommerferien-Programm

Abenteuersommer in Hilden: Johannes und Ludwig bauen eine Bude. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Abenteuersommer, Trallafitti und Baukastenferien können ab Montag, 4. April, 0 Uhr, gebucht werden. Mails, die vorher eintreffen, werden nicht berücksichtigt, erklärt die Stadt.

Extrem beliebt und in der Regel sehr schnell ausgebucht sind jedes Jahr die Sommerferienangebote der Stadt Hilden. Für den Abenteuersommer, Trallafitti und die Baukastenferien können Eltern ihre Kinder ab Montag, 4. April, 0 Uhr, per Mail an freitzeit@hilden.de anmelden – Mails, die vorher eingehen, können laut Stadt nicht berücksichtigt werden. Die Kurse der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK können bereits vorher gebucht werden. Und das sind die Aktionen:

Abenteuersommer (6 bis 10 Jahre, 27. Juni bis 8. Juli, jeweils 8.30 bis 16.30 Uhr, Kostenbeitrag: 150 Euro. Geschwisterkinder erhalten Ermäßigungen). Das Thema lautet in diesem Jahr: Ein Sommer voller Spiel, Spaß und Abenteuer. Der Abenteuerspielplatz, Richard-Wagner-Straße 101, lädt zum gemeinsamen Spielen, Toben, Bauen und Werken ein. Dabei dreht sich alles um die verschiedenen Elemente der Erde, teilt die Stadt mit. Auch die tierischen Bewohner des Abenteuerspielplatzes freuen sich auf die jungen Teilnehmer.

Trallafitti - mit dem Bike durch die City (10 bis 15 Jahre, 25. Juli bis 5. August, jeweils 10 bis 15 Uhr, Kostenbeitrag: 20 Euro). Für die Sommerferien plant die Kinder- und Jugendförderung der Stadt tägliche Touren mit dem Rad durch und um Hilden herum. Vom Jugendtreff am Weidenweg aus werden verschiedene Ziele wie der Unterbacher See oder das Waldbad angefahren. Dort finden dann jeweils verschiedene Aktionen statt, so die Stadt. Voraussetzung sind ein verkehrssicheres Fahrrad und ein Helm sowie Schwimmfähigkeit (mindestens Bronze-Abzeichen).

Baukastenferien (10 bis 14 Jahre, 27. Juni bis 1. Juli – entweder erste oder zweite Ferienwoche buchbar, unterschiedliche Zeitfenster, Kosten zwischen 3 und 20 Euro pro Tag). Ein Ausflug in den Movie Park, gemeinsam bowlen, Wasserski fahren, Filme schauen und Gesellschaftsspielen spielen: Die städtische Kinder- und Jugendförderung bietet ein spannendes Programm für Zehn- bis 14-Jährige an. Nach dem Baukasten-Prinzip können sich die Teilnehmer für einzelne Aktionen anmelden und sich so ihre Wunschferien „basteln“. Treffpunkt für die Ausflüge ist immer das Area 51 an der Furtwänglerstraße 2B.

Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK (6 bis 17 Jahre, alle sechs Ferienwochen, jeweils von 9 bis 13 Uhr, Kosten pro einwöchigem Kurs: 75 Euro, Aquarellmalerei 90 Euro). Die beliebten Sommerferienkurse der Kreativwerkstatt für Kinder tragen in diesem Jahr Titel wie „Sommerschätz“, „Wir malen und basteln den Märchenwald“, „Ein Adler möchte fliegen“ und „Aquarellmalerei im KuKuK-Garten“. Sie finden in einem Nebengebäude des Alten Helmholtz an der Gerresheimer Straße 20a statt. Weitere Informationen gibt es auf www.hilden.de/kukuk oder unter Telefon 02103/5903. Anmeldungen sind an kukuk@hilden.de möglich.