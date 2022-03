Spring Rock in Hilden : Live-Musik rund um den Fritz-Gressard-Platz

Endlich wieder Kneipenkonzerte: Anlässlich der Kneipentour spielte die Band „Readymade“ vor einige Jahren im Retro am Gressard-Platz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Sechs Konzerte in sechs Kneipen – am Samstag, 2. April, steigt nach zweijähriger Coronapause der Konzertabend „Spring Rock“ rund um den Fritz-Gressard-Platz in Hilden. Los geht‘s um 18 Uhr.

Seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren ist es um Live-Musik in Hilden still geworden. Konzerte waren kaum möglich, selbst die Bands durften wegen der Corona-Regeln teilweise nicht proben. Doch mit dem „Spring Rock“ meldet sich die Hildener Musikszene wieder zurück. Am Samstag, 2. April, treten in sechs Kneipen rund um den Fritz-Gressard-Platz sechs Bands auf. „Wir freuen uns alle sehr auf den Konzertabend“, sagt Barock-Wirt Thorsten Klimczak. In seiner Kneipe am Fritz-Gressard-Platz 4-9 spielen ab 18 Uhr die Acoustic Dukes.

Außerdem mit dabei: Spencer‘s Heritage im Roger‘s (Ellerstraße 7, ab 18 Uhr), Beast and the Beauty Music im Retro (Fritz-Gressard-Platz 4-9, ab 19 Uhr), Retro im Billard Bistro (Schulstraße 10-16, ab 20 Uhr), Funk Aua! im Pub, Richrather Straße 4, ab 20 Uhr) und Framic in der Palette (Benrather Straße 18, ab 21 Uhr). Der Eintritt kostet pro Konzert drei Euro. Abgerundet wird der Abend durch DJ Kern im Charl‘s (Berliner Straße 2, ab 23 Uhr). Hier ist der Eintritt kostenlos.

2019 fand der „Spring Rock“-Konzertabend zum letzten Mal statt. „Die Vorbereitungen für die Konzerte vor zwei Jahren liefen bereits, die Flyer waren gedruckt“, erinnert sich Barock-Wirt Thorsten Klimczak. Doch dann kam Corona. Die Konzerte mussten abgesagt werden. Nun freuen sich die Bands, die Wirte und viele Hildener Musikfans auf den 2. April und die Neuausgabe. In den einzelnen Kneipen gelten an diesem Abend die aktuellen Corona-Regeln.

Die Idee zur „Spring Rock“-Konzertreihe hatten die Wirte am Fritz-Gressard-Platz vor einigen Jahren, um eine Art Kneipentour im Frühjahr zu etablieren. Die Resonanz bei den bisher durchgeführten drei Veranstaltungen war immer sehr gut.

Der Eintritt zu den Konzerten kostet pro Kneipe drei Euro. „Wir werden einen Teil der Einnahmen spenden“, erklärt Barock-Wirt Thorsten Klimczak. Das Geld soll den ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Hilden zugute kommen.

