Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier Senioren sterben nach Infektion

Kreis Mettmann Vier Todesfälle und 220 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Die Inzidenz sinkt bis auf 400 Punkte.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 4608 Infizierte erfasst, 1391 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 356 (14 neu infiziert), in Haan 274 (11 neu), in Heiligenhaus 193 (4 neu), in Hilden 540 (24 neu), in Langenfeld 628 (30 neu), in Mettmann 429 (41 neu), in Monheim 431 (18 neu), in Ratingen 809 (49 neu), in Velbert 678 (20 neu) und in Wülfrath 270 (9 neu).