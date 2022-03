Interview mit Eva Dämmer : „Wir haben Live-Konzerte sehr vermisst“

Hilden Am 30. April steigt das große Musikschulkonzert mit rund 300 Musikern. Musikschulleiterin Eva Dämmer erklärt, was die Zuschauer erwartet.

Dämmer Das große Musikschulkonzert „Und jetzt alle!“ am 30. April ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Zum einen freuen wir uns natürlich riesig darauf, nach langer Corona-bedingter Pause wieder ein großes Konzert in der Stadthalle geben zu können. Das haben wir alle, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sowie natürlich auch die Eltern und weitere Freunde der Musikschule, sehr vermisst. Zum anderen gestalten dieses Konzert insgesamt 300 Schülerinnen und Schüler der Musikschule – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – in verschiedenen Ensemble- und Orchesterbesetzungen und sitzen dabei als riesengroßes Konzert alle zusammen auf und vor der Bühne. Das wird optisch und natürlich insbesondere musikalisch für alle, Beteiligte und Publikum gleichermaßen, ein besonderes Erlebnis werden. Ein weiterer Grund, warum Sie das Konzert unbedingt besuchen sollten, sind die speziell hierfür erstellten Arrangements, die der Komponist und Arrangeur Matthias Kaufmann, selbst ehemaliger Lehrer der Musikschule und dieser bis heute freundschaftlich verbunden, in Besetzung und Schwierigkeitsgrad auf die einzelnen Ensembles zugeschnitten geschrieben hat. Dabei sind populäre Stücke von Michael Jackson , den Beatles unter anderem ebenso vertreten wie klassische Stücke. Das Publikum kann sich also auf ein besonders vielfältiges und unterhaltsames musikalisches Programm freuen.

1971 wurde die Musikschule Hilden (MSH) gegründet. Im vergangenen Jahr feierte sie ihren 50. Geburtstag. Karl Hentschel hat die Arbeit maßgeblich geprägt: 25 Jahre lang leitete er die Geschicke der Musikschule. 2007 startete das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits). Lehrer der MSH gehen in Grundschulen und bieten allen Kindern eine musikalische Grundausbildung an, finanziell unterstützt vom Land. Heute nehmen mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler regelmäßig die Angebote der 27 festangestellten und 32 freien MSH-Mitarbeiter wahr, vom Kleinkind bis zum Senior. Eva Dämmer leitet die MSH seit 2014, davor arbeitete sie in gleicher Position in Haan.

Dämmer Beteiligt sind insgesamt 17 Ensembles sowie einzelne Klavier- und Harfen-Schülerinnen und -Schüler, die innerhalb des Gesamt-Arrangements in unterschiedlichen Kombinationen gemeinsam spielen und/oder singen. Vertreten sind dabei – getreu dem Motto „Und jetzt alle!“–- ausnahmslos alle Instrumente, die in der Musikschule unterrichtet werden, sowie auch Gesang. Einschließlich kurzer Moderationsbeiträge zwischen den Einzelarrangements wird das Konzert rund eine Stunde dauern (plus Begrüßung und Danksagungen am Schluss). Da nahezu alle beteiligten Musikerinnen und Musiker gleichzeitig auf und vor der Bühne sitzen, gibt es keine Umbauzeiten.

Dämmer Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen konnten die Ensembles 2020 leider nur wenige Wochen und auch dann nur in reduzierten Besetzungen proben. Auftritte und Konzerte mussten vollständig entfallen. Dadurch konnten die normalen, altersbedingten Abgänge in den Ensembles nicht durch Neuzugänge ausgeglichen werden. Auch im Online-Unterricht sowie im Präsenzunterricht mit großem Abstand zueinander war gemeinsames Musizieren kaum möglich. Für 2021 hat die Musikschule deshalb im November 2020 erfolgreich Landesmittel beantragt für ein besonderes Orchesterprojekt, das geeignet ist, die Motivation der Schülerinnen und Schüler zur Mitwirkung in Orchestern, Ensembles, Bands und Kammermusikgruppen zu fördern und damit den sinnvollen und nachhaltigen Wiedereinstieg in die regelmäßigen Proben und Auftritte der Ensembles zu sichern. Mit dem Projekt „Und jetzt alle!“ wurde ein besonders attraktiver Anreiz geschaffen, sich im Unterricht und ergänzenden Proben auf die Mitwirkung in einem riesengroßen Orchester vorzubereiten, um dann schließlich an einer außergewöhnlichen Abschlusspräsentation, dem großen Musikschulkonzert, teilnehmen zu können. Ziel des Projektes war, so viele Instrumental- und Gesangs-Schülerinnen und Schüler der Musikschule wie möglich zu beteiligen – was ganz offensichtlich auch gelungen ist. Die Vorbereitung der einzelnen Stimmen erfolgte dabei im Rahmen der regulären Unterrichtsstunden, ergänzt durch Proben mit einzelnen Instrumentengruppen sowie dann schließlich, in einem dritten Schritt, gemeinsam mit den etablierten Ensembles der Musikschule (was dann aufgrund der Bestimmungen der Coronaschutzverordnung letztlich leider erst ab Sommer 2021 und nach erneuter Unterbrechung ab Dezember wieder ab Mitte Februar 2022 möglich war). Erst am Tag der Abschlusspräsentation wird das vollständige, dann entsprechend große Orchester mit allen zusammen erstmalig proben können. Es bleibt also spannend…