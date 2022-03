Mit neuem Programm : Phonomuseum Dormagen öffnet wieder

Die Band Flat Blues Ltd. wird bei der Wiederöffnung spielen. Foto: Flat Blues Ltd.

Dormagen Aufgrund der Pandemie hatte das Phono- und Radiomuseum in Dormagen drei Monate geschlossen. In dieser Zeit hat sich einiges getan.

Drei lange Monate hatte das Internationale Phono- und Radiomuseum in Dormagen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Nach Weihnachten wurden die Schotten für Besucher zunächst dicht gemacht, doch das Team des Museums war in dieser Zeit nicht untätig und nutzte die Monate Januar bis einschließlich März unter anderem für Umbauarbeiten. Am Sonntag, 3. April, wird das Phonomuseum die Türen wieder öffnen – geplant ist ein umfangreiches Programm.

Museumsmitbetreiber Volkmar Hess berichtet zunächst über die Zeit der Schließung: „Es war natürlich sehr traurig ohne die Besucherinnen und Besucher, doch die Pandemie ließ es nicht anders zu. Wir haben die Zeit jedoch gut genutzt und im Museum räumlich etwas verändert.“ So sei neben dem Austausch von beispielsweise Regalen auch ein neues Thema geschaffen worden. In diesen Tagen widmet sich das Museum auch den Kleinradios, bekannter als Küchenradios. „Wir wollten mal etwas Neues bieten, daher haben wir die kleinen Radios aus dem Dornröschenschlaf geweckt“, so Hess. Die bereits bestehenden Ausstellung „Design – Formgestaltung und Farben” wird bis September 2022 bestehen bleiben. „Bisher haben diese Ausstellung noch zu wenige Menschen gesehen, daher haben wir uns dazu entschieden, dass wir sie erst einmal beibehalten.“

Eine weitere Besonderheit sei laut Hess, dass in diesen Tagen der 25.000 Besucher durch die Türen des Museums schreitet. Er erklärt: „Wir führen ein Gästebuch und es ist nur noch eine Zahl im zweistelligen Bereich, bis wir die 25.000 voll bekommen. Diesen Besucher oder diese Besucherin werden wir mit einer Überraschung willkommen heißen.“ Die Freude, dass das Museum wieder öffnen darf, ist groß: „Die Lust auf diese Wiedereröffnung ist natürlich riesig. Dennoch werden wir weiterhin vorsichtig sein, das Museumsteam wird sich testen lassen und wir werden alle bestehenden Regeln einhalten.“ Lobende Worte findet Volkmar Hess auch für das Ordnungsamt der Stadt Dormagen: „Die Zusammenarbeit ist super, ich bin begeistert von der Sachkompetenz und der Freundlichkeit.“

Voller Kompetenz, in diesem Fall musikalische, soll auch die „Re-Opening“-Veranstaltung am 3. April werden. Auftreten wird die Band „Flat Blues LTD“. „Die Band erzählt die Geschichte des Blues immer wieder aufs Neue und bringt sie musikalisch und emotional ins Publikum. Möglich machen dies fünf Musiker, die voller Spielfreude abrocken und dieses Gefühl auf die Zuhörer übertragen“, erzählt Hess. Nicht umsonst habe „Flat Blues LTD“ beim 32. Deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie „Bestes traditionelles Bluesalbum“ den 1. Preis gewonnen. Platzreservierungen nimmt Volkmar Hess unter der Telefonnummer 02162 45128 pder per E-Mail an volkmar@grammofon.de entgegen. „Schon jetzt sind nicht mehr allzu viele Plätze da“, sagt Hess. Ein Eintritt wird nicht erhoben – das Team des Museums freue sich über einen freiwilligen, unterstützenden Kulturbeitrag zur Deckung der Kosten. Die Museumsführung startet an diesem Tag um 14.15 Uhr. Das Programm für das 2. Quartal ist online zu finden. Geplant sind Programmpunkte wie die Elvis Tribute Show oder ein Benefiz-Konzert zugunsten der Hochwasserhilfe.

