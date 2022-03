Saison startet : Schlosspark Arcen blüht wieder auf

Am Freitag beginnt die neue Gartensaison, bis zum Oktober gibt es dann am Park im Grenzgebiet wieder einige Sonder-Aktionen und Feste. Zum Auftakt wurden zehntausende Blüher gepflanzt.

Am Freitag, 1. April, startet die Gartensaison in den Schlossgärten Arcen. Der Frühling hat begonnen, und der Park wurde mit Zehntausenden Frühjahrsblühern ausgestattet. In der Voliere am Rosarium zwitschern gelbe Kanarienvögel, und die Störche klappern im Storchennest über dem Park. Dazu gibt es Geschichten zu den ehemaligen Schlossbewohnern und zur Historie des Landgutes Arcen.