Hilfe aus Hilden : Hildener bringen Hilfsgüter an ukrainische Grenze

Mit Bussen der Freien christlichen Schule transportierten die Helfer die Kartons nach Polen. Foto: Kamila Lichtenhagen

Hilden In nur einer Woche organisiert eine private Initiative den Transport der Hilfsgüter und bringt mit vier Bussen Hilfsgüter nach Chelm an die polnisch-ukrainische Grenze.

Die Idee entstand bei einem Grillabend in Hilden. Kamila Lichtenhagen, ihr Mann Marc und ein Freund waren erschüttert von den Zuständen in der Ukraine. „Mein Mann sagte, wir müssen etwas machen“, erzählt Kamila Lichtenhagen. Was von diesem Abend an innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt wurde, macht Kamila Lichtenhagen heute noch sprachlos.

Da sie die polnische Sprache spricht und Kontakt nach Polen hat, erkundigte sie sich zunächst, was in den Auffangzentren derzeit benötigt wird. „Wir wollten Hilfsgüter hinbringen“, erzählt sie. „Dazu brauchten wir zuerst Kleinbusse.“ Die Freie Christliche Schule Hilden zeigte sich begeistert von der Hilfsaktion und stellte sofort vier rote Kleinbusse zur Verfügung.

Innerhalb einer Woche organisierten sie Geld, Hilfsgüter und Transporter. Foto: Kamila Lichtenhagen

Dann ging es auch schon daran, entsprechende Hilfsgüter zu sammeln. „Wir haben es nur über unsere WhatsApp-Gruppe laufen lassen“, sagt Kamila. „Wir waren ein Team von zehn Leuten.“ Doch die Resonanz war überwältigend. Durch Freunde, Nachbarn und die Familienkreise der katholischen Gemeinde kamen zahlreiche Sach- und Geldspenden zusammen. „Wir haben 13.000 Euro Spendengelder von privat bekommen“, erzählt sie. Und das innerhalb von wenigen Tagen.

Mit diesem Geld gingen sie gezielt Hilfsgüter einkaufen. Am Ende konnten 4,5 Tonnen Hilfsgüter in die Busse geladen werden. Die Spritkosten innerhalb Deutschlands sponserte die Langenfelder Firma Axiomtek, die Verpflegung während des Packens übernahm der Hildener Arena Grill. Die Kartons waren in Deutsch, Polnisch und Ukrainisch beschriftet, die Busse mit blau-gelben Flaggen und als Hilfskonvoi gekennzeichnet.

Nur eine Woche nach dem Grillabend fuhr der Transport los. „Ich hatte einen Kontakt in Chełm“, erzählt Kamila. „Dort konnten wir beruhigt hinfahren und die Hilfsgüter abgeben.“ Samstags kamen sie am Hauptlager an und konnten ihre sortierten Hilfsgüter direkt an der Laderampe abgeben.

Das Hildener Team war überrascht, wie gut organisiert dort alles ablief. „Das waren alles Ehrenamtliche“, erzählt Kamila. „Was die leisten, ist unglaublich. Die tun einfach. Manche helfen 20 Stunden jeden Tag.“ Ihre mitgebrachten Schlafsäcke, Iso-Matten und Decken wurden sofort eingeschweißt und an andere Stellen weitergeleitet, wo sie dringend benötigt wurden.

Was Kamila Lichtenhagen in diesem „Ankommenslager“ erlebt hat, wird sie sicher ihr Leben lang nicht vergessen. „Kinder haben geweint, aber die meisten Leute waren einfach nur leer, hohle Körper“, beschreibt sie die traumatisierten Menschen.

Um nicht mit leeren Bussen zurückzufahren, bot das Team an, Geflüchtete mit nach Deutschland zu nehmen. „Da war eine junge Frau, die ihre Mutter begleitet hat. Sie war dement und saß im Rollstuhl, und auch der Vater war schwer krank“, erzählt Kamila. Zwei Wochen hatte sich die junge Frau bereits mit ihren kranken Eltern und zwei Katzen durchs Kriegsgebiet geschlagen. Ihnen stellte das Team aus Hilden einen Bus zur Verfügung. Insgesamt 13 Geflüchtete, zwei Katzen und einen Hund konnten sie mitnehmen. „Die Polizei hat vorher alles kontrolliert, ein Tierarzt die Tiere untersucht.“ Dann konnte die Rückfahrt angetreten werden. „Die Menschen haben sich zum ersten Mal sicher gefühlt. Sie begannen loszulassen, haben geweint“, erzählt Kamila.

Und so ging es auch den Helfern aus Deutschland. Natürlich war es dem Team wichtig, die Geflüchteten gut unterzubringen. Eine Dame wurde am Rasthof Garbsen von Angehörigen abgeholt, ein Ehepaar reiste weiter nach Hamburg. „Der Mann sprach Deutsch.“ Zwei Frauen mit Kindern wollten nach Krefeld zu Angehörigen. Nur die junge Frau und ihre kranken Eltern hatten keine Bleibe. Zuvor hatte sich Kamila Lichtenhagen bei der Erstaufnahmestelle in Bochum versichern lassen, dass sie dort Geflüchtete hinbringen können. Doch als sie die Familie anmelden wollte, hieß es plötzlich, dass das nicht ginge. Schließlich konnte eine Anlaufstelle in Düren vermittelt werden, wo die Familie willkommen war und medizinisch versorgt werden konnte.