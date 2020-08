Für Flüchtlings-Familien : Kinderwagen und Betten gesucht

Hilden Die Stadt bittet um Spenden für Neugeborene. Aktuell leben in den Hildener Gemeinschaftsunterkünften 408 Menschen, 91 davon Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren.

„Die Eltern sind nur mit dem, was sie am Leibe getragen haben, in Hilden angekommen“, berichtet Benjamin Roth, Leiter des Sachgebiets Besondere Soziale Dienste. Die meisten Dinge für die Erstausstattung wie Kleidung seien in den Unterkünften bereits vorhanden, zum Beispiel dank einer Kooperation mit dem Kinderschutzbund. Viele Gebrauchsgegenstände werden demnach von Familie zu Familie weitergegeben. „Die nachhaltige Nutzung ist uns sehr wichtig“; erklärt Roth. „Alles können sich die zehn Neugeborenen allerdings nicht teilen.“ Er hofft deshalb, dass es Bürger gibt, die Babybetten oder Kinderwagen nicht mehr benötigen, weil der Nachwuchs schon älter ist, und die gerne für einen guten Zweck spenden möchten.