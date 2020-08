Corona-Test positiv : 34 Schüler an Hildener Grundschule in Quarantäne

34 Schüler an Hildener Grundschule in Quarantäne

Ein Schüler ist an der Grundschule Schulstraße positiv auf das Coronavirus getestet worden. 34 Kinder und zwei Erwachsenen befinden sich seit Mittwoch in Quarantäne. Foto: Tobias Dupke

Hilden Seit Mittwoch stehen in Hilden eine Klasse und Schüler aus zwei OGS-Gruppen vorsorglich unter Quarantäne. Ein Schüler des Grundschulverbundes Schulstraße war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nun also auch in Hilden: Offenbar ist ein Schüler des Grundschulverbundes Schulstraße am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.