Kommunalwahl Thema: Umwelt- und Klimaschutz : „Grün- und Freiflächen erhalten“

Die Sprecher der BUND Ortsgruppe Hilden – Claudia Roth und Dieter Donner – bewerten die bisherige Politik und äußern Wünsche an den neuen Stadtrat. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Claudia Roth und Dieter Donner sind Sprecher des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Hilden. Sie bewerten die bisherige Politik und haben Wünsche an den neuen Stadtrat und die neue Chefin/den neuen Chef im Rathaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer sind Sie?

Claudia Roth (49), Sprecherin der BUND-Ortsgruppe Hilden, Kassenwartin der BUND-Kreisgruppe und Vertreterin des BUND im Beirat der Biostation. Dieter Donner (75), Sprecher der BUND-Ortsgruppe Hilden und Vorstand der BUND-Regionalgruppe Düsseldorf und außerdem in der Stopp-CO-Pipeline-Initiative als Pressekoordinator aktiv.

Info Weitere Themen unserer Serie zur Kommunalwahl Wir lassen in unregelmäßigen Abständen Menschen zu Wort kommen, die exemplarisch für einen Großteil der Hildener Bevölkerung stehen. Diese sehr subjektive Sichtweise der Dinge ordnen wir ein, indem wir in einem Zusatztext objektiv auflisten, was Politik und Verwaltung für den Bereich unternommen haben. Wir planen, unter anderem die Themenblöcke Umwelt, Familie, Verkehr und Wirtschaft.

Was läuft Ihrer Meinung nach in Hilden schief?

Viele Alteingesessene fühlen sich in „ihrer Stadt“ nicht mehr wohl. Sie erleben einen Verlust an Lebensqualität, die ja aus mehr besteht als nur guten Einkaufmöglichkeiten. Die extreme Versiegelung führt nicht nur dazu, dass Hilden sein vertrautes Gesicht verliert, sie hat auch handfeste Umweltfolgen. So hat das Landesamt für Naturschutz ausdrücklich vor zunehmenden Hitzeinseln in Hilden gewarnt, die mittlerweile 70 Prozent der Bewohner bedrohen. Leider wird dieses Problem in der Stadtplanung immer noch nicht ernst genommen. Gesundheit und Wohlergehen der Menschen werden noch immer den Interessen von kleinen und großen Bauinvestoren geopfert

Was, meinen Sie, läuft gut in Hilden?

Es gibt erste Ansätze, sich mit Umwelt- und Klimaproblemen zu befassen. So hat der Rat zumindest ein Klima-Konzept beschlossen und ein „Starkregengutachten“ beauftragt. Ein weiteres zartes Pflänzchen ist die in Planung befindliche Obstwiese an der Bahnlinie parallel zur Hofstraße im Hildener Süden sowie erste Versuche, die städtische Grünflächenpflege insektenfreundlicher zu gestalten. Erfreulich ist das klare Nein zur CO-Pipeline und zum achtspurigen Ausbau der A 3.

Foto: Partei 9 Bilder Wahlprüfstein Sport: Das sagen die Parteien

Wie kann und sollte der neu gewählte Rat Ihre Interessen vertreten?

Der neue Rat und auch der oder die Bürgermeister(in) müssen sich Klarheit darüber verschaffen, welche bauliche Entwicklung in Hilden noch stattfinden soll: Welchen Wohnungsleerstand haben wir aktuell? Welchen haben wir in Zukunft – angesichts der demografischen Entwicklung – zu erwarten? Es braucht wieder eine Flächennutzungsplanung, die seit Jahrzehnten „eingestellt“ ist. Dieser Plan wird aus unserer Sicht zeigen, dass weiterer Flächenverbrauch Hilden nicht zukunftsfähig macht. Vielmehr müssen Grün- und Freiflächen – auch die landwirtschaftlichen Flächen – unbedingt erhalten werden. Das ist zwingend notwendig, damit ein Rest an Lebens- und Aufenthaltsqualität bleibt. In jüngster Zeit hat sich unter Corona-Bedingungen deutlich gezeigt, dass es hier schon erhebliche Engpässe gibt. Menschen und Natur müssen vor Beton und Steinen gesehen und gefördert werden und das gilt für Jung und Alt. Dazu gehört auch eine Verkehrspolitik, die den Rad- und Fußgängerverkehr gegenüber dem Autoverkehr fördert.

Warum, meinen Sie, ist die Politik bisher auf Ihre Bedürfnisse nicht ausreichend eingegangen?

Die Interessen sind immer noch geprägt vom Wachstumsdenken ohne Grenzen. Da hat hoffentlich die Corona-Zeit doch viele Menschen wacher gemacht. „Gut leben statt viel haben“ ist eine Weisheit, die vom BUND in dem Buch „Zukunftsfähiges Deutschland“ geprägt wurde. Das ist ein anderer Entscheidungsansatz, den künftig Rat und Verwaltung mit Zuversicht und Tatkraft angehen sollten. Wir vom BUND wünschen uns das, auch wenn das in den bisherigen Verlautbarungen der Kandidaten und Parteien noch viel zu zart oder auch gar nicht anklingt. Aber der Wahlkampf beginnt ja jetzt erst so richtig.

Wo soll die Stadt sparen, damit Ihre Wünsche erfüllt werden können?