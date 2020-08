Bürgermonitor : Richrather Straße: Ampel fällt oft aus

Die Ampelanlage an der Kreuzung Richrather Straße/Verbindungsstraße ist schon wieder defekt. Foto: Tobias Dupke

Hilden Immer wieder ist die Anlage defekt. Fußgänger kommen kaum über die Straße. Der Landesbetrieb Straßen NRW teilte mit, dass ein Austausch des defekten Steuergerätes beabsichtigt sei.

Wer als Fußgänger die Richrather Straße momentan in Höhe der Verbindungsstraße überqueren möchte, muss ein wenig Geduld mitbringen. Denn die Ampel ist ausgefallen. Mal wieder. „Erst vor kurzem hat der Techniker die Ampel repariert“, erklärt Jürgen Scholz. Er wohnt gleich nebenan. Doch ein paar Tage später blinkte die Ampel wieder orange, weil sie erneut defekt war. Während Autofahrer keine Probleme haben, müssen sich Fußgänger und Radfahrer vorsichtig über die unübersichtliche Kreuzung tasten.

Der Landesbetrieb Straßen NRW ist für die Signalanlage zuständig. Sie stammt aus dem Jahr 1987, erklärt Straßen-NRW-Sprecher Sebastian Bauer. „Im Zeitraum von Januar bis Juni 2020 hat Straßen NRW drei Ausfälle an der Anlage registriert“, erklärt er. Den Defekt vergangene Woche begründet er mit der Hitze, die dafür gesorgt habe, dass alte Bauteile der Anlage ausgefallen seien. „Diese wurden ausgetauscht“, so Bauer. Warum die Ampel nun schon wieder kaputt ist, erklärt er nicht. Aber er gibt eine Perspektive: „Ein Angebot zur Erneuerung des Steuergerätes und einer Umrüstung der Anlage ist angefragt, und der Landesbetrieb beabsichtigt in nächster Zeit die entsprechende Durchführung.“ Damit sollte die Ampelanlage dann wieder störungsfrei funktionieren.