Verkehr in Mönchengladbach : Provisorische Insel für Fußgänger

Mönchengladbach Die Dünner Straße soll in der Nähe des Krankenhauses Neuwerk sicherer zu überqueren sein. Dafür fallen 13 Parkplätze weg. Eine Mittelinsel wird eingerichtet – testweise.

Mit Insel oder ohne? Diese Frage beschäftigte die Politiker in der Bezirksvertretung Ost während ihrer jüngsten Sitzung intensiv. So intensiv, dass CDU- und SPD-Vertreter in einer Sitzungspause erst einmal die Köpfe zusammenstecken mussten, um sich in der Frage einer neu zu schaffenden Fußgängerinsel an der Dünner Straße zu einigen. Die Lösung, die am Ende beschlossen wurde, ist ein Kompromiss: Eine solche Insel wird kurz hinter der Einmündung der Liebfrauenstraße auf der Dünner Straße errichtet – allerdings erst einmal als Provisorium, um zu testen, ob das so funktioniert.