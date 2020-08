Neue Idee : Ganz Hilden wird zum Trödelmarkt

Hilden Im September soll der erste dezentrale Trödelmarkt stattfinden. Dafür suchen die Organisatoren Menschen, die auf ihrem eigenen Grundstück mittrödeln möchten.

Wer seinen Keller oder seinen Speicher unbedingt ausmisten oder noch gut erhaltene Kleidung an die Frau und an den Mann bringen möchte, hat am Samstag, 26. September, die Möglichkeit dazu. Steffen Kirchhoff, Marina und Alexander Schorn organisieren über ihren Hilden-Blog Hallo-02103.de einen dezentralen Trödelmarkt in der ganzen Stadt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Absprache mit dem Ordnungsamt sowie die zentrale Auflistung der Adressen und der Trödelware übernehmen die drei Hildener.