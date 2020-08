Wiedereröffnung : Hildener Rewe-Markt öffnet nach Umbau wieder

Hilden Der Supermarkt an der Richrather Straße wurde in zwei Monaten umgebaut. Die Verkaufsfläche wurde dabei deutlich vergrößert.

Der Markt präsentiert sich jetzt heller. Auf der rund 1500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche findet nach der Neueröffnung nun ein umfangreiches Sortiment von 20.000 Artikeln Platz. Der Grill im Markt bietet warme Spezialitäten an. Frisches Sushi wird direkt an der neuen Sushi-Bar im Markt zubereitet. In der Vorkassenzone bietet „Busch’s Backstube“ Snacks und Backwaren an. Dort gibt es auch Sitzmöglichkeiten.