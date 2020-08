Kostenpflichtiger Inhalt: Wo es in Wermelskirchen häufig kracht : Virtuelle Karte zeigt gefährliche Straßen

An der Berliner Straße hat es im vergangenen Jahr häufig gekracht. Hier ein Archivfoto. Foto: Teifel, Udo (tei)

Wermelskirchen Das Statistische Landesamt NRW bietet einen Unfallatlas im Internet an, der virtuell die Stellen in einer Stadt zeigt, an der es im vergangenen Jahr besonders häufig gekracht hat. Besonders häufig war das in der Berliner Straße der Fall.