Ursache noch unklar : Motorradfahrer bei Unfall in Kreisel schwer verletzt

Die Fahrerin des Kleinwagens hat den Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei offenbar übersehen. Der Mann wollte gerade auf der Gerresheimer Straße am Kreisverkehr in den Schalbruch einbiegen, als ihn das Auto touchierte. Ein Krankenwagen bringt ihn in ein Krankenhaus. Foto: Tobias Dupke