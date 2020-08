Hilden : Blutspende mit Termin-Reservierung

Die Helferin bereitet die Vene der Spenderin zur Blutspende vor. Anschließend erhält sie Essen und Getränke. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

(RP) Damit will das Rote Kreuz unnötige Wartezeiten für Spender vermeiden und die Abläufe beschleunigen. Der nächste Blutspendetermin in Hilden ist für Freitag, 14. August, geplant; zwischen 16 und 19.30 Uhr in der Marie-Colinet-Sekundarschule am Holterhöfchen.

Wer schon etwas von seinem Blut spendet, soll dafür nicht auch noch warten: Deshalb hat der DRK Blutspendedienst Breitscheid eine neue Möglichkeit entwickelt, den Terminablauf im Sinne der Spender deutlich zu verbessern. Wie das genau funktioniert, können Spender am Freitag, 14. August, in Hilden in der Marie-Colinet-Sekundarschule (Am Holterhöfchen 20) von 16 bis 19.30 Uhr erleben. Die Spenderinnen und Spender wurden in den vergangenen Tagen vom DRK angeschrieben und haben Informationen erhalten, um sich eine Wunsch-Spendezeit zu reservieren. Über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net, oder folgenden Link kann sich jeder, der mit seiner Blutspende helfen möchte, ebenfalls seine persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Hilden.