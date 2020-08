Unfall in Hagen : Autofahrer fährt Mutter mit Kinderwagen an - Baby fällt auf Straße

Autofahrer fährt Mutter mit Kinderwagen an - Baby fällt auf Straße

Unfall in Hagen

Hagen Die Familie war auf dem Gehweg unterwegs, als ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen den Bordstein prallte. Er erfasste die Mutter und den Kinderwagen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Die Frau ging am Sonntagmorgen mit ihrem Mann und ihrem fünf Monate alten Baby auf dem Gehweg in Hagen spazieren. Das Kind lag dabei im Kinderwagen. Ein 45-jähriger Autofahrer kam plötzlich von der Fahrbahn ab, geriet an den Bordstein und erfasste die Frau, berichtet die Polizei.