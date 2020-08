Mit 180 km/h : Polizei jagt Raser durch Hilden und stellt AMG-Mercedes sicher

Hilden Mit 180 km/h ist am späten Mittwochabend ein 22 Jahre alter Mann mit einem AMG-Mercedes auf der Flucht vor der Polizei durch Hilden gebrettert. Als die Beamten ihn anhalten, erleben sie eine Überraschung – und beschlagnahmen am Ende das Auto.

Als er am späten Mittwochabend die Anhaltezeichen der Polizei sieht, gibt der 22 Jahre alte Mann in seinem AMG-Mercedes Gas. Er beschleunigt bis auf 180 km/h – mitten in Hilden auf der Elberfelder Straße. Doch in Höhe des Waldbades muss er verkehrsbedingt anhalten, teilt die Polizei weiter mit. Dort greifen die Beamten zu.