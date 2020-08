Brückenbauarbeiten : A46 ist Ende August im Kreuz Hilden komplett gesperrt

Hilden Weil Träger für die neue Brückenplatte der A3-Brücke in Richtung Köln eingebaut werden, muss die Autobahn 46 am letzten August-Wochenende im Bereich des Hildener Kreuzes gesperrt bleiben.

Am letzten August-Wochenende müssen sich Autofahrer auf Umwege einstellen. Denn die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein sperrt von Freitagabend (28.) ab 21 Uhr, bis Montagmorgen (31. August.) um 5 Uhr die A46 im Autobahnkreuz Hilden. Und zwar komplett in Richtung Düsseldorf und in Richtung Wuppertal.