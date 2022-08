Wiederbelebung der Szene : Förderverein will mehr Geld für die Kultur im Kreis sammeln

Hilden/Kreis Mettmann „Fönek“ unterstützt Kulturschaffende seit 2015. Der Vorsitzende Helmut Stein aus Hilden zog eine positive Bilanz. Jetzt werden weitere Akteure gesucht.

Alle Vorständler bringen ihre Kompetenz und Erfahrung in die Arbeit ein und knüpfen Kontakte in die Szene. Die Öffentlichkeit erreicht der Förderverein über Mundpropaganda, über sein Netzwerk, via www.foenek.de und einen Info-Flyer, der an vielen Stellen des Neanderlands ausliegt.