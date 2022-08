Am Bahnhof Hilden : Polizei fasst zwei junge Fahrraddiebe

Polizeibeamte entdeckten die Fahrraddiebe in der Nähe des Hildener Bahnhofes. Deren Fluchtversuch war vergeblich. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden Am Hildener Bahnhof konnten Polizeibeamte in der Nacht zum Dienstag zwei junge Hildener stellen, die Fahrräder stehlen wollten. Gegen 1 Uhr hatten Zeugen die Polizei gerufen, nachdem sie zwei Jugendliche beobachtet hatten, die sich an den Fahrrädern zu schaffen machten.

Im Umfeld des Bahnhofes entdeckten die Beamten zwei Jugendliche, auf die die Beschreibung passte. Als das Duo die Polizei bemerkte, flüchteten die beiden, waren aber rasch eingeholt. Es stellte sich heraus, dass die beiden 15 (1,5 Promille) und 16 Jahre (2,0 Promille) alten Hildener unter erheblichem Alkoholeinfluss standen. Zudem stellten die Polizisten in unmittelbarer Nähe ein aufgebrochenes Fahrradschloss sowie ein kurz zuvor entwendetes Fahrrad sicher. Jetzt laufen die Strafverfahren.

(-dts)