Veranstaltung gestartet : Das bietet das Street-Food-Festival in Hilden

Hilden Poffertjes, Burger und Pommes stehen auf den Menüs der teilnehmenden Gastronomen. Dazu gibt es Livemusik und kulinarische Besonderheiten.

Das Lob der Kundin richtet sich an Milly Herzberg, die ihren Stand auf dem Street-Food-Festival am Dr. Ellen-Wiederhold-Platz aufgebaut hat. Zum dritten Mal findet die Veranstaltung in der Hildener Innenstadt statt, insgesamt elf verschiedene Essensausgaben machen bei dieser Ausgabe mit. Es gibt Burger, Churros, Poffertjes und mit Trüffel bestäubte Pasta. Am Fenster von Veggie Foods stehen gerade Lisa Keilbar und Sebastian Seemann. Sie ist vor nicht allzu langer Zeit aus Köln nach Hilden gezogen, er besucht sie aus Solingen. Die beiden haben sich für den veganen Stand entschieden, weil es dort kein Fleisch gibt. „Wir waren hier unterwegs und dann zieht so ein Festival einen ja rein“, sagt Keilbar. Zweimal Pommes wählen sie, aber auf besondere Art. Er mit fleischlosem Schaschlik, sie mit Tomaten, Salat und Tofu-Gyros. „Schmeckt sehr gut“, sagen beide später.