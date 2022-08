Düsseldorf-Derendorf​: Dieb attackiert Ladendetektiv und flüchtet - Zeugen gesucht​

Düsseldorf Nach einem Diebstahl hat sich der Täter sehr aggressiv gegen einen Ladendetektiv gewehrt, unter anderem mit einer abgeschlagenen Flasche. Er konnte entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat sich nach einem Diebstahl besonders aggressiv gewehrt, als er von einem Ladendetektiv auf frischer Tat in einem Lebensmittelmarkt in Derendorf ertappt und festgehalten wurde. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen und sucht Zeugen.

Ein Sicherheitsangestellter des Geschäfts an der Münsterstraße hatte den Mann am Donnerstag gegen 15 Uhr dabei beobachten können, wie dieser mehrere Flaschen, unter anderem hochprozentigen Alkohol, in seiner mitgeführten Tasche verstaut hatte.