Pandemie im Kreis Mettmann : Impfarzt appelliert, die Hygieneregeln einzuhalten

Warum Menschen unter 70 ohne Risikofaktoren jetzt mit ihrer zweiten Boosterimpfung warten sollten. Und: Die Hygieneregeln sollten weiterhin beachtet werden.

Fakten Bis zum Impftag 31. Juli 2022 wurden in Deutschland 183.916.392 Covid-19-Impfungen in Deutschland in 66.940 Impfstellen verabreicht. Allei im Juni 2021 wurden 25 Mio. Impfungen in rund 53.000 impfenden Stellen durchgeführt. (Quelle: RKI)

Gerade scheint Corona vergessen zu sein. Kaum jemand trägt im Supermarkt einen Mund-Nase-Schutz. Die Abstandsregeln scheinen nicht mehr zu gelten – bei Konzerten oder bei Schützenfesten, zum Beispiel. Aber der Herbst und der Winter kommen. Wie kann ich mich am besten schützen – was empfehlen Sie?

Korbmacher Grundsätzlich sollte man sich gegen eine Infektion schützen, indem man weiterhin die grundlegenden Regeln beachtet. Also: Abstand halten, Maske tragen, sich regelmäßig testen. Diese Grundregeln sollte man weiterhin persönlich beachten – auch wenn sie nicht staatlich vorgeschrieben sind. Viele machen das zurzeit nicht. Aber ich empfehle das dringend. Denn wir sehen, dass auch eine vollständige Impfung plus Booster nicht vor einer Covid-Infektion schützt. Das liegt an den Virusvarianten – vor allem an den Omikron B-5 Varianten. Diese Viren umgehen das Immunsystem, deshalb werden im Moment so viele Menschen infiziert. Eine vollständige Impfung verhindert dies nicht, aber schützt vor einem schweren Covid-Verlauf.