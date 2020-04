Corona-Krise : Kirche lädt zu Autogottesdienst in Hilden ein

In Düsseldorf (Foto) gab es Ostersonntag bereits einen Autogottesdienst. In Hilden findet er am 3. Mai statt. Foto: dpa/Henning Schoon

Hilden Während der Corona-Krise werden auch die religiösen Gemeinden in Hilden und Haan kreativ. Sie bieten Gläubigen diverse digitale Angebote an. Auch ein Autogottesdienst ist für den 3. Mai geplant.

Das gab es in Hilden noch nie: Für den kommenden Sonntag, 3. Mai, laden das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und die evangelische Kirchengemeinde erstmals zu einem Autogottesdienst ein. Unter dem Motto „Park and Pray“ – also „Parke und Bete“ – können rund 50 Autos auf dem Lehrerparkplatz des Schulzentrums an der Gerresheimer Straße 74, dabei sein. Der Einlass beginnt um 10 Uhr und um 11 Uhr soll der Gottesdienst beginnen.

„Diese Zeiten laden ein, Blickrichtungen zu wechseln und neue Wege zu sehen, die Sachen einmal umzudrehen“, sagt Pfarrer Ole Hergarten und hofft darauf, dass nicht zu viele Autos weggeschickt werden müssen.

Der Gottesdienst wird auf einer Bühne stattfinden, welche die Johanniter-Unfallhilfe Hilden zu Verfügung stellt. Über Lautsprecher soll jeder dem Gottesdienst folgen und dabei trotzdem im Auto bleiben können. Hergarten betont: „In jedem Auto dürfen nur Personen sitzen, die auch in einer Hausgemeinschaft zusammenleben.“

Für die thematische Gestaltung arbeiten Lehrer Will Hammelrath und Pfarrerin Nicole Hagemann zusammen. Und auch Interaktion mit den Anwesenden soll es geben: Per Handy sollen die Gottesdienstteilnehmer ihre Bitten und Fürbitten in das Gottesdienstgeschehen mit einbringen können.