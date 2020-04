Corona-Ticker : Kreis meldet 229 Infizierte

Mettmann Der Kreis meldet für Mittwoch, 29. April, 229 Infizierte und keinen weiteren Corona-Toten. Die Stadt Mettmann teilt mit, dass das Heimatfest in diesem Jahr ausfallen muss.

Statistik Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 229 Infizierte. Das teilt jetzt die Sprecherin des Kreises, Daniela Hitzemann, mit. Davon in Erkrath 11, in Haan 8, in Heiligenhaus 7, in Hilden 21, in Langenfeld 17, in Mettmann 27, in Monheim 19, in Ratingen 35, in Velbert 56 und in Wülfrath 28. 557 Personen gelten inzwischen als genesen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Infizierten nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt, da zahlreiche nicht getestete bzw. unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.