Corona-Zahlen vom 28. April : 222 Infizierte, 547 Genesene

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Mettmann Am Dienstag verzeichnet der Kreis Mettmann, basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen, kreisweit 222 Infizierte. Davon in Erkrath 11, in Haan 8, in Heiligenhaus 6, in Hilden 23, in Langenfeld 15, in Mettmann 26, in Monheim 19, in Ratingen 35, in Velbert 51 und in Wülfrath 28.

547 Personen gelten inzwischen als genesen.