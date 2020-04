Ehrenamt in Hilden : Masken für den guten Zweck

Die ehrenamtliche Sandra Roßkothen von der Gruppe „Selfmade“ konnte durch selbst genähte Masken 2500 Euro Spenden aufbringen. Die Summe geht nun an Hubert Bader von der Tafel in Hilden. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die ehrenamtlichen Näher der Gruppe „Selfmade“ haben inzwischen mit ihren Masken 3500 Euro Spendengelder gesammelt. Der Betragt kommt nun der Tafel des Skfm in Hilden zu Gute.

Eine der ehrenamtlichen Näherinnen ist Sandra Roßkothen. Die Physiotherapeutin hat sich gemeinsam mit anderen Kreativen zusammengeschlossen, um einen wichtigen Beitrag in der Krise zu leisten. Dass sie damit so viel positive Rückmeldungen und 3500 Euro zusammenbekommen würden, damit hätte sie nicht gerechnet: „Ich finde es fantastisch und es freut mich ungemein, wie stark unsere Gesellschaft im Moment zusammenhält.“

Der Betrag kommt nun der Tafel des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (Skfm) in Hilden zu Gute. Skfm-Geschäftsführer Hubert Bader nimmt den Betrag dankend entgegen: „Die Spende bedeutet eine finanzielle Erleichterung und wird zu hundert Prozent an die Tafelkunden weitergegeben.“ In dieser Krisenzeit fließe das Geld in Warengutscheine für die Kunden der Tafel, die nur ein sehr geringes Einkommen haben. „Sie müssen oftmals schon am 20. eines Monats den Euro umdrehen“, schildert Bader. Die Warengutscheine könnten deshalb an der richtigen Stelle helfen.