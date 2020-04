Feuerwehreinsatz in Hilden : Linienbus der Rheinbahn brennt völlig aus

Foto: Patrick Schüller 8 Bilder Hildener Feuerwehr löscht brennenden Linienbus

Hilden Über die Ursache herrscht noch Unklarheit: Am Dienstagmorgen ist ein Linienbus am Lindenplatz in Hilden ausgebrannt. Die Flammen drohten zeitweise sogar, auf die Bäume überzugreifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 6.05 Uhr alarmiert die Leitstelle die Hildener Feuerwehr: Auf dem Lindeplatz brennt ein Bus. Mit 20 Mann und fünf Feuerwehrautos rücken die Einsatzkräfte aus und sind nur wenige Momente später vor Ort.

Als sie eintreffen, bietet sich ihnen ein erschreckendes Bild: Die Flammen haben sich bereits auf den gesamten Bus ausgedehnt, das Fahrzeug steht in Vollbrand. Der Busfahrer kann sich in Sicherheit bringen, auch Passagiere kommen nicht zu Schaden.

Der Bus steht in einer Parkbucht, die Flammen schlagen meterhoch aus dem Dach. Die Blätter der Bäume am Park&Ride-Parkplatz beginnen langsam zu qualmen. Die Feuerwehr löscht das brennende Fahrzeug und konzentriert sich darauf, dass die Flammen nicht auch noch die Bäume oder parkende Autos in Brand setzen.

Nach wenigen Minuten haben die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle und setzen Schaum ein, um auch die letzten Glutnester zu ersticken.

Die Rheinbahn schickt ebenfalls Einsatzkräfte nach Hilden, die das komplett ausgebrannte Fahrzeugwrack untersuchen. Gegen 9 Uhr wird der Bus von einem Abschleppunternehmen nach Benrath geschleppt. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar.

Am Lindenplatz ist die Baustraße während der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt. Wie hoch der Schaden ist, konnte noch niemand sagen.

(tobi)