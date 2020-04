Tempoverstöße : Raser werden jetzt öfter gemeldet

Hilden Die Autobahnpolizei verzeichnet nicht mehr Verstöße, aber mehr Beschwerden.

Auf den Autobahnen rund um Hilden und Haan wird nicht mehr und nicht weniger gerast als vor der Coronakrise. Dies ist das Ergebnis einer Anfrage bei der Autobahnpolizei in Hilden. Ein Sprecher erklärte dazu, es seien trotz der deutlich freieren Strecken auf den Autobahnen in den vergangenen Wochen nicht mehr Tempoverstöße registriert worden, als zuvor. Etwas anderes habe aber deutlich zugenommen: „Die Leute melden uns die Raser jetzt deutlich öfter“, betonte ein Sprecher. Offenbar sei der Ärger über all jene, die meinten, jetzt besonders auf die Tube drücken zu müssen, in der Bevölkerung groß.