Weniger Nitrat : Grundwasserqualität verbessert sich

Hilden/Haan Neue Messungen haben ergeben, dass die Nitratbelastung im Grundwasser in Hilden, Haan und dem Rest des Kreises Mettmann stark gesunken ist. Das ist eine gute Nachricht, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Untrieser.

Auch in Nordrhein-Westfalen insgesamt habe sich die Grundwasserqualität erhöht. Der Anteil nitratbelasteter Flächen sei von knapp 42 Prozent auf aktuell knapp 26 Prozent zurückgegangen (Monitoringzeitraum 2013-2018 im Vergleich zu 2007-2012). Im Rahmen einer neuen Düngeverordnung werden die Grundwasserkörper neu bewertet. Dadurch müssen weitergehende Maßnahmen dort ergriffen werden, wo auch tatsächliche Belastungsquellen vorhanden sind. Die Maßnahmen in diesen „roten Gebieten“ dienen dem Schutz des Wassers. NRW-weit bedeutet die neue Regelung, dass sich die landwirtschaftliche Fläche, auf der zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der Nitratbelastung erforderlich sind, um etwa 40 Prozent reduziert.

Im Hildener Westen ist das Grundwasser mit PFT belastet. An der Reisholzstraße und auch in Benrath wird das Grundwasser mit Aktivkohle gereinigt. Perfluorierte Tenside (PFT) sind synthetisch hergestellte organische Stoffe, die in der Natur nicht vorkommen. Sie sind giftig, nicht abbaubar und stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Deshalb hat der Kreis jetzt eine Verfügung erlassen. Sie verbietet den Anwohnern, mit Grundwasser aus Gartenbrunnen zu gießen. Auch das Wasser des Schlupkotensees ist belastet. Er liegt etwa 250 Meter südlich der Düsseldorfer Straße und wird von Grundwasser gespeist.

Hintergrund: Mit der neuen Regelung setzt NRW die Vorgaben der Europäischen Union um. Sie tritt am 1. April in Kraft. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden die Übergangsfristen bis zum 1. Januar 2021 verlängert. Nitrate und Phosphate kommen durch das Düngen der Felder in das Grundwasser. Wenn Grenzwerte erreicht werden, müssen Landwirte Maßnahmen ergreifen. Wann genau und was die Bauern dann machen müssen, regelt die Landesdüngeverordnung. Die neue Verordnung wurde nötig, da die EU Deutschland auf die Einhaltung der Nitrat- und Phosphat-Grenzwerte verklagt hatte. Dabei geht es um den Schutz unseres Grundwassers, woraus vielerorts lebensnotwendiges Trinkwasser gewonnen wird. Das Trinkwasser in Deutschland ist flächendeckend hervorragend und nicht in Gefahr.