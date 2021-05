Kirchengemeinde in Radevormwald : An Pfingstmontag gibt’s ein „RaSiMuTa Special“

Florian Reinecke ist Pastor der Martini-Gemeinde. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die beliebten Radevormwalder Sing- und Musiziertage finden zwar wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt statt, aber die Martini-Gemeinde hat sich für Pfingsten ein Alternative ausgedacht.

Es ist eine Traditionsveranstaltung, auf die sich zu Pfingsten viele Musikbegeisterte nicht nur in der Bergstadt freuen: die Radevormwalder Sing- und Musiziertage, abgekürzt auch als „RaSiMuTa“ bekannt. Diese Veranstaltung findet üblicherweise jedes Jahr statt, doch die Corona-Pandemie bedeutet für die Organisatoren eine besondere Herausforderung. Dem Virus zum Trotz wird jedoch auch in diesem Jahr Musik gemacht, wie Pfarrer Florian Reinecke mitteilt.

Am Pfingstmontag 24. Mai, wird ab 17 Uhr zur traditionellen Abschlusskonzertzeit der Sing- und Musiziertage ein „RaSiMuTa.Special“ stattfinden. Es wird in der Martini-Kirche im Rahmen eines Gottesdienstes projiziert und zeitgleich auf der Homepage der Martini-Gemeinde (www.selk-radevormwald.de) und auch auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde (https://www.youtube.com/c/selkrade) abrufbar sein. „Eine herzliche Einladung also Pfingsten am Montagabend mit dem besonderen Gottesdienst am heimischen Endgerät ausklingen zu lassen“, schreibt Pfarrer Reinecke.

Den für die eigentliche Veranstaltung angemeldeten TeilnehmerInnen wurden im Vorfeld bereits die Noten zugesandt und gemeinsam wurden digitale Proben durchgeführt, damit sie am Montag von zu Hause aus mitsingen können.

„Auch wenn wir nicht alle gemeinsam in der Rade Kirche stehen, singen und zuhören können, werden wir durch den Heiligen Geist verbunden sein! Das kann und soll kein Ersatz für unser eigentliches, großes gemeinschaftliches Konzert sein. Es ist aber ein Zeichen, eine Erklärung, eine Resolution, dass es uns alle gibt, dass es die RaSiMuTa gibt, dass der Heilige Geist lebendig ist und dass wir seine Botschafter:innen sein können - auch in dieser Krise“, schreibt Stephanie Buyken-Hölker, die mit ihrem Mann Bene Hölker (beide Köln) die musikalische Leitung der Veranstaltung innehat, an die Teilnehmenden.

Eine Teilnahme an dem Gottesdienst am Montag in der Martini-Kirche ist allerdings ohne Anmeldung bei Florian Reinecke (reinecke@selk.de) nicht möglich, da die derzeit geltenden Umstände eine extreme Reduzierung der Kapazität der Martini-Kirche bedeuten. „Momentan rechnen wir damit, dass wir sowohl um 17 Uhr, als auch um 18 Uhr den produzierten musikalisch geprägten Gottesdienst in unserer Kirche mit jeweils 30 Personen erleben werden.“

Sollten sich mehr Menschen anmelden, dann werden die Organisatoren voraussichtlich auch um 19 Uhr und möglicherweise um 20 Uhr noch einmal das Gotteshaus an der Uelfestraße in der Radevormwalder Innenstadt öffnen, kündigt der Geistliche an.

(s-g)