Bürgermonitor : Hildenerin: „Tempo 30 sollte vor jeder Schule gelten“

Hilden Eine Nachbarin der Wilhelm-Busch-Schule an der Richrather Straße fragt sich, warum dort nicht auch Tempo 30 vorgeschrieben wird. „Die erlaubten 50 km/h hält kaum jemand ein“, sagt sie.

Stimmt, bestätigt auch die Stadt: „Die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor den Schulen in Hilden beträgt generell 30 km/h. An drei Straßen – Gerresheimer Straße, Beethovenstraße und Baustraße – ist die Tempo 30-Zone jeweils zeitlich an den Schulbetrieb angepasst“, erklärt der Leiter des Tiefbauamts, Harald Mittmann. „Ausnahmen bilden nur die Bundes- und Landesstraßen.“ Dort sei wegen der Verkehrsbedeutung der Straßen die innerorts übliche Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h beibehalten worden. „Dafür wurden dort individuelle Maßnahmen für die Sicherheit der Schulkinder umgesetzt: An der Düsseldorfer Straße (B 228) wurde eine Fußgängerampel westlich der Grabenstraße errichtet. An der Walder Straße (L 85) wurde eine Fußgängerampel in unmittelbarer Nähe des Schulgeländes errichtet. Eine weitere Fußgängerampel gibt es an der Richrather Straße 134 (L 403) in unmittelbarer Nähe des Schulgeländes. Der Schuleingang befindet sich auf der Klusenstraße innerhalb einer Tempo-30-Zone“, zählt Harald Mittmann weiter auf. An der Richrather Straße 186 sei südlich der Schule, Nähe Weidenweg, eine Querungshilfe für Fußgänger errichtet worden. Mittmann: „Ebenso kann die nördlich der Schule gelegene Ampel (Einmündung Kölner Straße) genutzt werden. Und auch hier befindet sich der Eingang nicht an der Hauptstraße, sondern auf der Pestalozzistraße und damit innerhalb einer Tempo-30-Zone.“