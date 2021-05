Verspätete Lieferung von Holzmodulen : Stahlcontainer sollen übergangsweise gegen Raumnot an Dormagener Schulen helfen

Dormagen Anfang Mai hatte die Stadt bekannt gegeben, dass die bestellten Raummodule aus Holz nicht rechtzeitig im Sommer geliefert werden können. Am Dienstag (18. Mai) gab es deswegen nun eine Sondersitzung. Wie es an den betroffenen Schulen weitergehen soll.

In einer Sondersitzung zur Lösung des Raumcontainer-Problems an fünf Dormagener Grundschulen und einer Kita haben die Fraktionen einstimmig einen neuen Vorschlag für die Verwaltung beschlossen. Die Stadt hatte vor etwa zwei Wochen bekannt gegeben, dass die Anfang des Jahres bestellten Container aus Holz nicht rechtzeitig im Sommer geliefert werden können. Grund dafür sei die momentane Knappheit an Baustoffen. In der Sitzung am Dienstag sollte nun geklärt werden, wie nun mit Blick auf die ohnehin schon herrschende Raumnot an vielen Schulen vorgegangen werden kann.