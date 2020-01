Karneval im Januar : Aller guten Dinge sind vier

Hilden Damensitzung, KG-Rot-Party, Wohnzimmersitzung – diese drei Veranstaltungen stehen bald an.

Der Sitzungskarneval in Hilden ist mit dem Prinzenbiwak am Sonntag eingeläutet worden. Er mündet am Altweiberdonnerstag, 20. Februar, im Straßenkarneval – und dann ist die Session auch schon bald vorbei. Bis dahin wollen die Jecken aber noch tüchtig feiern. Das ist beispielsweise an den folgenden Terminen bis Ende Januar schunkelnd möglich.

Die 37. Damensitzung „Jeck om Deck“ der KG Kniebachschiffer startet am Sonntag, 26. Januar, um 14.11 Uhr in der Stadthalle Hilden. Wie im vergangenen Jahr im Angebot soll es auch jetzt wieder Cocktails geben. Das Warm-Up beginnt um 11.11 Uhr, dann öffnen sich wieder die Pforten zur Stadthalle. Einlass in die große Halle ist um 12.30 Uhr, Beginn um 14.11 Uhr. Karten zum Preis von 28 Euro in der Kategorie A und 25 Euro in der Kategorie B gibt es auf der Homepage unter www.kniebachschiffer.de/Unsere-Veranstaltungen/Kartenvorverkauf/ sowie an der bekannten Vorverkaufsstelle Blumen Trimborn, Dagobertstraße 10, telefonisch unter 02103 8393 (Monika Gronen) oder per Mail an die Adresse vorverkauf@kniebachschiffer.de.