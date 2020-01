Kriminalpolizei ermittelt : Brand in Fachwerkhaus in Hilden - 500.000 Euro Schaden

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Fachwerkhaus in Hilden steht in Flammen.

Hilden In Hilden hat es am Donnerstagabend gebrannt. Ein Fachwerkhaus stand in Flammen, es entstand ein Sachschaden von 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Hausbrand auf der Straße Im Loch in Hilden ist am Donnerstagabend großer Sachschaden entstanden. Das Feuer war gegen 21.15 Uhr im ersten Obergeschoss und im Dachstuhl von zwei aneinanderliegenden Doppelhaushälften ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Fachwerkhaus. Wieso der Brand ausbrach, ist bislang unklar.

Aufgrund der ersten Notrufe habe nicht ausgeschlossen werden können, dass sich noch Bewohner im Haus befinden, teilte die Hildener Feuerwehr auf Facebook mit. Daher wurde die Alarmstufe erhöht und zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Die vier Bewohner konnten sich allerdings selbst in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500.000 Euro.

Die Löscharbeiten liefen über eine Drehleiter. Nach Angaben der Feuerwehr war die Einsatzstelle abgelegen, wodurch die Löschwasserversorgung zu Beginn „die größte Herausforderung“ dargestellt habe. Aufgrund von Glutnestern mussten Teile des Daches abgehoben werden. Gegen 23.15 Uhr war das Feuer in Hilden unter Kontrolle. Anschließend wurden noch Nachlöscharbeiten vorgenommen, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.

Die Hildener Feuerwehr war mit 72 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Zudem unterstützten Kollegen aus Langenfeld und Erkrath die Löscharbeiten.

Die Kriminalpolizei Mettmann ermittelt nun in dem Fall.

(mba)