Hilden : Kirchhofstraße: Belag provisorisch

Hilden Zwischen dem Eingang Hauptfriedhof und Einmündung Am Feuerwehrhaus.

Die Baustelle Kirchhofstraße ist eine, die die Hildener wirklich umtreibt. Von Mitte Mai 2019 bis kurz vor Weihnachten war die wichtige Nord-Süd-Verbindung nur in eine Richtung befahrbar. Viele Auto- und Busfahrer waren genervt, die Umleitungen verstopft. Seit Weihnachten sind wieder beide Fahrtrichtungen befahrbar. Ein RP-Leser hat sich die neue Teerdecke zwischen Eingang Hauptfriedhof und Einmündung Am Feuerwehrhaus angeschaut und findet: Die Fahrbahndecke sei so was von holperig aufgebracht. Das sei eine „Unverschämtheit“. Fakt ist: Als der „Fertiger“ (eine Spezialmaschine) die neue Fahrbahndecke aufbringen sollte, regnete es. Deshalb musste die Aktion abgesagt werden, erläutert Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann. Als das Wetter dann besser/trocken war, war der „Fertiger“ nicht mehr verfügbar.