Auftakt der Stadtteilgespräche in Hilden : „Wir wollen von Senioren wissen, was im Stadtteil fehlt“

Sabine Kussel-Schmitz leitet das Nachbarschaftszentrums St. Jacobus. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Derzeit werfen Awo, Diakonie und die katholische Gemeinde St. Jacobus Postkarten in die Briefkästen, um auf besondere Foren innerhalb der Stadtteile aufmerksam zu machen. Den Auftakt der Veranstaltungsreihe in den Nachbarschaftszentren macht St. Jacobus, Mittelstraße 8, am 27. Januar, von 17 bis 20 Uhr.

Von Ina Schwerdtfeger

Die Leiterin dort ist Sabine Kussel-Schmitz.

Was genau wollen Sie mit den Stadtteilgesprächen erreichen?

Sabine Kussel-Schmitz Es geht insbeondere darum, die jüngeren Senioren 55plus anzusprechen. Die älteren sind uns bereits verbunden, doch die jüngere Zielgruppe müssen wir noch erreichen. Wir wollen von ihnen erfahren, wie sie sich ihr Leben im Stadtteil im Hinblick auf ihren Ruhestand vorstellen, was vielleicht im Stadtteil fehlt, um dort ein Leben lang dort wohnen und möglichst lang selbständig zu bleiben. Das können Wünsche hinsichtlich der Infrastruktur, aber auch Pflege- oder Freizeitangebote sein. Es geht auch darum, Senioren anzusprechen, die ihre Zukunft aktiv mitgestalten wollen.

Insgesamt wird es in allen fünf Nachbarschaftszentren so ein Gespräch geben. Wie können sich das die Teilnehmer vorstellen?

Kussel-Schmitz In allen Nachbarschaftszentren wird es einen Workshop geben, in den die Teilnehmer eingebunden werden. Sie sollen über erste Ideen und Vorstellungen sprechen. Es geht aber auch darum, erste Kontakte zu knüpfen. Die weiteren Gespräche sind am 10. Februar im Haus im Süden, 2. April im Robert-Gies-Haus, 23. April im Josef-Kremer-Haus und 12. Mai in St Marien (jeweils von 17 bis 20 Uhr).

Wie geht es dann weiter?

Kussel-Schmitz In einem zweiten Schritt, vermutlich dann im zweiten Quartal, wollen wir schauen, wie man die Bedürfnisse der Generation 55plus umsetzen kann. Die Teilnehmer sind dann aktiv dazu aufgefordert, dies mitzugestalten.

(isf)