Gebühren : Müllabfuhr bleibt in Hilden günstig

Die Müllabfuhr hat in Hilden 2019 knapp 12.000 Tonnen Hausmüll eingesammelt und entsorgt. Das entspricht rund 193 Kilogramm pro Einwohner. Foto: dpa. Foto: dpa

Hilden Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, die Restmüllgebühr für 2020 um drei Cent auf 1,26 Euro pro Liter zu erhöhen. Dennoch bleiben die Abfallgebühren im Landesvergleich preiswert.

Der Bund der Steuerzahler NRW hat 2019 die Abfallgebühren im Land verglichen. Zu den preiswertesten Kommunen zählten Blankenheim mit 129 Euro, Dahlem mit 141,10 Euro und Erkrath mit 145,56 Euro für einen Musterhaushalt (120 Liter Restmülltonne, 14-tägliche Leerung, 120-Liter-Biotonne mit 14-täglicher Leerung, Papiertonne). In Hilden wurden 159,60 Euro fällig. Diese Gebühr steigt 2020 auf 163,20 Euro im Jahr. Zum Vergleich: Die höchsten Müllgebühren verlangten 2019 Münster (564 Euro), Selm (484,92 Euro) und Alpen (459,84 Euro) für den angegebenen Musterhaushalt.

Gebühren werden nicht willkürlich festgesetzt, sie müssen kostendeckend sein. Die Stadt darf mit ihnen nicht dauerhaft Gewinn, aber eben auch keine Verluste machen. Warum sind die Abfallgebühren in Hilden weitaus günstiger als in anderen NRW-Städten?

Info Jeder Hildener erzeugt 483 kg Abfall pro Jahr Abfall knapp 27.000 Tonnen hat der Zentrale Bauhof 2018 eingesammelt oder angenommen. Pro Kopf Das entspricht umgerechnet 483 Kilogramm pro Einwohner: Hausmüll 193 kg pro Kopf Sperrmüll 18 kg Bioabfall 63 kg Altholz 16 kg Altpapier 73 kg Parkabfälle 18 kg Altglas 22 kg Verpackungen 36 kg Altkleider 5 kg Grünabfälle 8 kg Altmetall 4 kg E-Schrott 4 kg Schadstoffe 0,3 kg Verwertungsquote 48 Prozent der Abfälle werden beseitigt, 52 Prozent verwertet

Der Kreis Mettmann ist Mitglied in der Entsorgungsgemeinschaft EKOCity. Ihr gehören auch die Städte Bochum, Herne, Remscheid, Wuppertal sowie die Kreise Ennepe-Ruhr und Recklinghausen an. Der Verband handelt mit Müllverbrennungsanlagen in der Region (darunter Wuppertal) die Preise aus, zu denen die Städte und Kreise ihren Müll dort verbrennen lassen können. Das führt dazu, dass die Anlagen gut ausgelastet sind. Davon profitieren auch die Gebührenzahler über günstige Verbrennungsentgelte.

Altpapier ist kein Abfall, sondern ein Wertstoff. Deshalb wird Altpapier in Hilden in den blauen Tonnen getrennt eingesammelt. Das Altpapier wird verkauft, die Erlöse gehen in die Gebührenkalkulation ein und senken die Kosten. Problem: Leider geht die Menge des eingesammelten Altpapiers in Hilden seit Jahren kontinuierlich zurück: von 87 Kilogramm pro Einwohner in 2011 auf zuletzt 73 (in 2018). Wenn also die Hildener wieder mehr Altpapier/Pappe sammeln würden, könnten sie dazu beitragen, ihre Abfallgebühren niedrig zu halten.

Auch die Stadtverwaltung sorgt für günstige Müllgebühren. Die kommunale Müllabfuhr ist wirtschaftlich organisiert. 2003/2004 übernahm die Stadt das Einsammeln des Altpapiers wieder selbst. Das sorgt für eine gute Auslastung von Fahrzeugen und Mitarbeitern. Auch die sorgsame Trennung der Abfall-Arten hilft, die Entsorgungskosten wirtschaftlich zu halten. Seit 2017 wird beispielsweise Altholz getrennt vom Restmüll gesammelt - weil die Entsorgung von Altholz weniger kostet als die Verbrennung von Restmüll. Bio-Müll, Laub und Grünschnitt wird in der Kompostierungsanlage von Düsseldorf und Kreis Mettmann in Breitscheid zu Kompost verarbeitet und landen nicht im Restmüll.

In Hilden wurden 2018 gut 4000 Tonnen Altpapier eingesammelt und vom Kreis vermarktet. Die Erlöse aus dem Verkauf senken die Abfallgebühren. Foto: Armin Fischer. Foto: Armin Fischer ( arfi )/Fischer, Armin (afi)