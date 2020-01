Unfall : Unbekannter fährt Schüler an und flüchtet

Unbekannter fährt Schüler an und flüchtet

Hilden Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Autos, der am Donnerstagmorgen in Hilden einen Elfjährigen angefahren hat und dann geflüchtet ist.

Mit den Schmerzen in den Beinen komme ihr Sohn klar, mit der Tatsache, dass der Autofahrer sich nicht um ihn gekümmert hat und einfach weitergefahren ist, nicht – das berichtet die Mutter des elfjährigen Unfallopfers am Abend.

Am Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter ihren Sohn an der Kreuzung Gerresheimer Straße/Heerstraße angefahren. Das Kind wollte gerade über die grüne Ampel gehen, wie die Mutter erklärt. Der Autofahrer habe zu spät gebremst, die Reifen sollen gequietscht haben. Das Auto touchiert den Elfjährigen leicht an den Beinen, der Junge kommt dabei aber nicht zu Fall.