Kommentar : Warum in Hilden günstige Wohnungen fehlen

Hilden fehlen Grundstücke. Die sind aber nicht beliebig vermehrbar.

Rund 30 Prozent Preissteigerung bei den Baupreisen binnen sieben Jahren: Das zeigt an einem konkreten Beispiel, was auf dem Immobilienmarkt los ist. Und dabei baut der Bauverein noch auf eigenem Grund und Boden. Wenn noch die Kosten für den Erwerb des Grundstücks hinzu kämen, sähe die Rechnung noch ganz anders aus. Hilden fehlen Grundstücke. Die sind aber nicht beliebig vermehrbar. Auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft WGH kann nur noch dann Sozialwohnungen errichten, wenn ihr die Stadt Grundstücke als Sacheinlage zur Verfügung stellt. Die gibt es aber kaum mehr. Dazu ist Hilden fast fertig gebaut. Laut Umweltbundesamt ist die Wohnfläche pro Kopf zwischen 2011 und 2017 von 46,1 m2 auf 46,5 m2 gestiegen. Das lässt sich auch in Hilden beobachten. Trotz vieler Bauvorhaben stagniert die Einwohnerzahl. Was wächst, ist offenbar der Verbrauch an Wohnfläche.