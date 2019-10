Hilden/Haan : Megastau-Morgen rund um Haan

Nichts ging mehr auf 500 Kilometern Autobahn in NRW. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Bis zu einer Stunde mussten Autofahrer auf der A46 warten. Besserung erst ab 2030?

Die Autobahn 46 auf der Höhe Haan Ost am frühen Morgen: Wer dort gegen 8.30 Uhr im Auto saß und die Staumeldungen hörte, für den war in der Regel bereits alles zu spät. Da hieß es unter anderem:

So fröhlich die Stimme aus der Verkehrsansage auch klang – die Nachricht, die sie verkündete, war für die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer geradezu verheerend. Mehr als 500 Kilometer Stau in NRW, dazu Haan als ein Schwerpunkt, bei dem in beiden Richtungen nichts mehr lief – da nützte auch die vermeintliche Schleichweg-Route abseits der Autobahn nichts mehr. Überall Stillstand – teils kamen die Leute mehr als eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit.