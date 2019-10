Haan : Crash an der Kreuzung mit Betrunkenem

Haan Fahruntauglich und ohne Führerschein: Für einen 31-jährigen Haaner endete ein Unfall am Samstagabend mit einem Strafverfahren.

() Bei einem Zusammenstoß am späten Samstagabend im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Wilhelmstraße ist ein betrunkener Fahrer aufgefallen. Der 31-Jährige war laut Polizei mit seinem VW Golf gegen 22 Uhr auf der Böttinger Straße unterwegs und wollte die Bahnhofstraße geradeaus in die Wilhelmstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Renault Twingo eines 26-jährigen Solingers zusammen. Beide Autofahrer sowie der 32-jährige Beifahrer des Renault Twingo verletzten sich der Polizei zufolge durch den Zusammenstoß leicht. An beiden Autos entstand Schaden von rund 3.500 Euro. Die Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen im Frontbereich nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Golffahrers fest. Ein Alkotest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntauglichkeit. Zudem besaß der Haaner keine gültige Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Das Verkehrskommissariat Süd mit Sitz in Langenfeld hat die weiteren Ermittlungen übernommen.