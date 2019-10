Polizei : Mann fährt sturzbetrunken Wodka kaufen

Die Polizei konnte den Betrunkenen in Gruiten anhalten.

Haan Mit drei Promille fährt am Dienstag ein Mettmanner durch Haan und hält an einer Tankstelle. Der Mitarbeiter dort ruft die Polizei und verfolgt den Betrunkenen.

(tobi) Annährend drei Promille Alkohol im Blut hatte am diesem Dienstag ein 52 Jahre alter Mann in Haan. Der Betrunkene war einem Zeugen aufgefallen, der die Polizei alarmierte.

Gegen 12 Uhr steuerte der sternhagelvolle Mann mit seinem Audi Q3 eine Tankstelle in Haan an und wollte eine Flasche Wodka kaufen. Dabei stach dem Mitarbeiter der Tankstelle der starker Alkoholgeruch in die Nase. Als der Mann bezahlt hatte, stieg er ins Auto und fuhr davon.