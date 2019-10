Haan : Haan soll bienenfreundlicher werden

Haan Wildbienen sollen öfter als bisher heimische Wildblumen als Nahrungsquelle zur Verfügung erhalten.

Beim JuPa stieß er damit auf offene Ohren. „Wir unterstützen das Projekt und hoffen, dass die Nisthilfen von den Insekten gut angenommen werden“, erklärt Jugendreferent Peter Burek. Julius Höner hat Fördergelder beantragt und im September nun 2.000 Euro bewilligt bekommen, für die er sofort das Material für acht Module mit Nisthilfen eingekauft hat. Gemeinsam mit dem Jugendparlament und Fridays for Future Haan sollen die Module in ehrenamtlicher Arbeit in der Werkstatt des Jugendhauses zusammengebaut werden. Julius arbeitet außerdem mit dem Hildener Unternehmen Keppler Holz und dem Tischlermeister Ralf Scharf zusammen. Neben Holzblöcken mit unterschiedlich weiten und tiefen Löchern, einem Tonblock mit Löchern, Brombeerranken und Dosen mit Bambusstäben, soll auch eine Sandwich-Nisthilfe angebracht werden, die den Blick in die Bienenkinderstube ermöglicht.