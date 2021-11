Fußball : MSV Hilden unterliegt Hochdahl trotz guter Moral

Der Hildener Yeremy Dykoff (M.), hier umzingelt von Arbnor Alija (l.) und Aaron Sandten, prüfte mit einem Freistoß den Rhenania-Keeper. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

SSV Erkrath fegt RW Lintorf vom Platz. SV Ost kassiert Klatsche beim Favoriten FC Kosova. SSVg Haan gewinnt Torspektakel gegen BV Neukirchen.

MSV Hilden – SC Rhenania Hochdahl 0:3 (0:2). Über weite Strecken war es ein zerfahrenes Spiel. Kein Wunder, ging es doch um wichtige Punkte gegen den Abstieg. „Der zweite Sieg hintereinander und dazu noch zu null. Wir sind zumindest mit dem Ergebnis zufrieden. Wir können sicher besser Fußball spielen, aber heute ging es nur um die drei Punkte“, bilanzierte SCR-Coach Julian Ramos Lucas, der dem MSV eine engagierte Leistung bescheinigte. Und das nur eine Woche nach der 2:14-Pleite bei TuSA 06. Jeremy Dykoff fand mit einem Freistoß (19.) in Keeper Frederik Hennes seinen Meister, der sechs Minuten später bei einem Lattenschuss der Hildener allerdings Glück hatte. In der Schlussphase von Durchgang eins legten die Hochdahler mit den Toren von Kevin Naulin (38.) und Fabian Lotz (44. – Vorarbeit Ruben Mickeler-Garcia und Naulin) die Basis für ihren Sieg.Das fußballerische Niveau blieb auch in den zweiten 45 Minuten überschaubar. Die vergebene Großchance von Younes Hajjam nach Naulins Rückpass ist erwähnenswert, ebenso der Treffer zum Endstand (81. – Vorarbeit Spielführer Arbnor Alija) durch Kevin Naulin. Unnötig hingegen die rote Karte gegen den MSV (78.) und die Hektik in der Schlussphase.

MSV Hilden: El Hasbouni – Badi, Chotan (46. Koubaa), Lakbir, Z. Bajut (35. Diallo), K. Almakhloufi, Akyol, Adda, Dykoff, M. Bajut, Allaiti (46. Al Makhloufi).

SC Rhenania Hochdahl: Hennes – Kolaric, Schwabe (82. Hofmann), Grabiak, Koch, Sandten, Hajjam, Alija, Mickeler-Garcia (80. Schwarzer), Naulin, Lotz.

SSV Erkrath – Rot-Weiß Lintorf 6:1 (3:1). Bis zur Pause hielten die Lintorfer (18. Platz) noch einigermaßen mit. Sammy Heuer eröffnete auf Zuspiel von Osei Opoku den Torreigen (11.). Dann zirkelte Marko Nikolic einen Freistoß an den Querbalken (25.), traf nur drei Minuten darauf bei der gleichen Übung sehenswert genau ins „Dreieck“. Lintorf verkürzte (35.), handelte sich aber postwendend (36.) durch Opoku das 3:1 ein. Darius-Valentino Paul (49.), erneut Kapitän Heuer (56.) und Niklas Heimes (61.) machten das halbe Dutzend voll.

„In der zweiten Halbzeit gab es kaum noch Widerstand. Unsere Elf hat das souverän runter gespielt, hätte sogar noch mehr fürs Torverhältnis tun können“, urteilte Werner Nowak. Der Sportliche Leiter des SSV lobte den jungen Keeper Yannick Kümpel (19) aus der Reserve, der nach anfänglicher Nervosität seine Sache gut machte und kurz vor dem Abpfiff (89.) reaktionsschnell ein zweites Gegentor verhinderte.

SSV Erkrath: Kümpel – Mahdad, Paktiani, Aydt, Leesten (63. Akksoy), Heuer (59. Eickels), Pira, Paul, Opoku (63. Achabakh)), Nikolic (63. Gecgel), Heimes.

FC Kosova Düsseldorf – SV Hilden-Ost 9:0 (2:0). In der ersten Hälfte war der SV Ost noch ordentlich im Spiel, geriet aber nach der Pause völlig aus den Fugen. „Das 0:2 fast mit dem Pausenpfiff und das dritte Gegentor nur drei Minuten nach der Halbzeit haben das Spiel früh entschieden. In dieser Verfassung ist Kosova ein absolutes Topteam in der Liga und ein heißer Aufstiegskandidat“, lobte Hildens Coach Bartek Pawliczek den Tabellenzweiten.

SV Hilden-Ost: A. Lange – Engelen, Wallmeier, Solmaz, Kaya, U. Ucar, Qutmani, Bozkurt, Azzouzi, Dikisci, Nasseri (54. Dübgen).

SSVg 06 Haan – BV Berg. Neukirchen 7:4 (2:3). Was für ein Torspektakel. Die Einheimischen lagen nach einer verschlafenen ersten Halbzeit 2:3 hinten, bevor Yassin El Yaghmouri in der Kabine wohl die richtigen Worte fand. „Erst nach der Pause haben die Jungs endlich angefangen, Fußball zu spielen. Wir haben taktisch umgestellt und so besser ins Spiel gefunden“, sagte der SSVg 06-Trainer hinterher.

Der BV ging früh in Führung (6.) und legte nach dem Ausgleich durch Mustapha Channouf (22. – Zuspiel Fatih Kilic) einen Doppelpack (22., 24.) nach. Gut, dass Yassir Assakour kurz vor dem Seitenwechsel (42.) auf 3:2 stellte. Mit mehr Entschlossenheit steuerten die Haaner durch die Tore von Can-Ahmed Aktas (66.), Mustapha Channouf (67., 71.) und zwei Treffern von Thomas Jarosch (85., 90+3) einem auch in der Höhe verdienten Sieg entgegen.