Haan : Engpässe: Fahrbahn auf A46 wird nachts repariert

Haan Auf der A46 zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und dem Sonnborner Kreuz ist von Mittwoch, 10. November, bis Freitag, 12. Freitag, 12. November, jeweils nachts ein Fahrstreifen gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH jetzt mit.

Konkret bedeutet das: Von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 5 Uhr, ist in Fahrtrichtung Düsseldorf nur ein Fahrstreifen frei. In Fahrtrichtung Dortmund ist in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20 Uhr und 5 Uhr jeweils nur ein Fahrstreifen frei. Als Grund für die Engpässe nennt die Autobahn GmbH Reparaturarbeiten, die wegen der Überflutungen nach starken Regenfällen im Raum Wuppertal nötig sind.