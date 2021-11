Strukturwandel im Rhein-Kreis : Unternehmen im Rhein-Kreis fordern Planungssicherheit

Rhein-Kreis Kohleausstieg 2030? Das halten Unternehmen im Rhein-Kreis zwar für machbar, fordern aber eine gesicherte Energieversorgung und warnen vor Personalabbau.

Als „machbares Szenario“ bezeichnete Christoph Budde vom Unternehmen Speira als Vertreter der energieintensiven Aluminiumindustrie im Rhein-Kreis Neuss die Perspektive seiner Sparte nach einem möglichen Ausstieg aus der Braunkohle bereits 2030. Als einer der Gastredner trug er bei der Sitzung des Kreisausschusses für Strukturwandel und Arbeit seine Position dar. Rund 4700 Mitarbeiter seien im Kreisgebiet in dieser Sparte tätig. „Wir brauchen Planungssicherheit, was zugleich bedeutet, wir brauchen energiewirtschaftliche Sicherheit.“ Der Netzausbau sei für Speira wesentlich. Da hinke Deutschland ebenso hinterher wie bei der Speichertechnologie. Für Budde gilt primär: „Die Energieversorgung muss gesichert sein.“

Das sei nicht der Fall. Jetzt sei es aus Sicht der Stadt und des Zweckverbands Landfolge zwingend an der Zeit, dass Klarheit geschaffen werde, auch für die von einer Umsiedlung betroffenen Menschen im Erkelenzer Land. Das größte Problem für Jüchen sei der ungewisse Zugriff auf Flächen, die von RWE bearbeitet oder rekultiviert würden. Er forderte einen schnelleren Strukturwandel, eine schnellere Verfüllung des Restlochs Ost, die Fertigstellung der Rheinwassertransportleitung bis 2030 und den Verzicht auf eine neue Autobahn 61 sowie eine zügige Entwicklung der S-Bahn 6 zwischen Köln und Mönchengladbach. Krützen stimmte seinem Kollegen in vielen Dingen zu. Mittel zum Strukturwandel dürften nicht revierfern in wissenschaftlichen Einrichtungen abfließen, sondern müssten dazu dienen, industrielle Arbeitsplätze in der Region zu schaffen als Ersatz für die bei RWE fortfallenden. „Die Zeit wird knapp“, meinte er. 2030 heiße „Beschleunigung der Förder- und Genehmigungsverfahren sowie eine schnelle Fortführung der S-Bahn-Projekte“.