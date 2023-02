Tulpensonntag in Haan So schön war der Familienzug in Haan

Am Rathaus stehen trotz Temperaturen im zweistelligen Bereich und leichtem Regen drei Schneemänner: Claudia, Magnus und Justus. Am Samstag haben sie den Zug in Mettmann besucht, am Rosenmontag ist Bonn dran, erzählen sie. Am Rathausparkplatz hat Phil seine eigene Musikanlage aufgebaut. Das selbst gebaute transportable Partymobil, von seinen Freunden Bollerwägle getauft, kommt zum vollen Einsatz.